Eksi 580 kotta eylem yapan 65 madencinin ikramiyeleri bugün yatacak

BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞ GÖNDERDİ

İşveren ve işçilerle görüşmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan başmüfettiş geldi.

Müfettişlerle işverenler arasında yapılan görüşmeler sonunda işçilerin ikramiyelerinin ödenmesine karar verildi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, görüşmede işçilere ikramiyenin bugün hesaplara yatacağı kararı alındığını ve durumu yer altında eylemlerini sürdüren maden işçilerine aktardıklarını belirtti.

Açıkgöz, "Gelinen noktada bugün öğleden sonra ikramiyeleriniz hesaplarınıza yatıyor. Yer altındaki arkadaşlarımıza, 'Çalışma Bakanlığı'nın, devletin garantör olduğunu söyledik', arkadaşlarımız eylemi bitirme kararı aldılar. Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkarttık. Maaşla ilgili ödeme planı başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak. Ona göre de protokol altına alacağız." dedi.