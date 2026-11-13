Eksi 580 kotta eylem yapan 65 madencinin ikramiyeleri bugün yatacak
13.11.2026 12:31
Son Güncelleme: 13.11.2026 14:51
Maden şirketinin önünde güvenlik önlemleri alındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında maaşını ve ikramiyelerini alamayan 65 işçinin yer altındaki eylemi sona erdi. İşçilerin ikramiyeleri bugün öğleden sonra yatacak.
Eylül ve ekim aylarına ait maaş ve ikramiyelerini alamadıklarını iddia eden işçiler 10 gün önce iş bırakma eylemi başlatmıştı.
İşçiler, maaşlarının bir aylık kısmının yatırılmasının ardından diğer alacaklarının da ödenmesini istedi ve eylemlerini dün saat 16.00'da yer altında sürdürme kararı almıştı.
Madenciler, Tarlaağzı kuyularında eksi 580 kottaki eylemlerini 24 saat olmadan bitirdi.
Şirketin önüne gelen diğer maden işçileri de yer altında başlayan eyleme destek verdi.
BAKANLIK BAŞMÜFETTİŞ GÖNDERDİ
İşveren ve işçilerle görüşmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan başmüfettiş geldi.
Müfettişlerle işverenler arasında yapılan görüşmeler sonunda işçilerin ikramiyelerinin ödenmesine karar verildi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Emrah Açıkgöz, görüşmede işçilere ikramiyenin bugün hesaplara yatacağı kararı alındığını ve durumu yer altında eylemlerini sürdüren maden işçilerine aktardıklarını belirtti.
Açıkgöz, "Gelinen noktada bugün öğleden sonra ikramiyeleriniz hesaplarınıza yatıyor. Yer altındaki arkadaşlarımıza, 'Çalışma Bakanlığı'nın, devletin garantör olduğunu söyledik', arkadaşlarımız eylemi bitirme kararı aldılar. Arkadaşlarımızı yukarıya sağ salim çıkarttık. Maaşla ilgili ödeme planı başmüfettiş nezaretinde şimdi yapılacak. Ona göre de protokol altına alacağız." dedi.