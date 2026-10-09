El frenini çekmeyi unuttu, otomobili denize uçtu

Çanakkale ’de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil , park edildiği yerden kayarak denize düştü. Kullanılamaz hale gelen araç , yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, deniz kenarına yakın bir noktaya park edilen otomobilin el freni çekilmedi.

Suya batan otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek kaymaya başlayan otomobil, sürücüsünün müdahale edememesi üzerine denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu otomobil, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.