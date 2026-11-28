Elektrik trafosunu söküp çalmaya çalışıyorlardı, suçüstü yakalandılar
28.11.2026 11:17
IHA
Elektrik trafosu görevlilere teslim edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde konteyner kentteki elektrik trafosunu çalmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik trafosunu sökerek çalmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da Güzelburç Mahallesi'ndeki Meydan Konteyner Kent'te elektrik trafosunu çalmaya çalışan M.G. ve G.K.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elektrik trafosu ise görevlilere teslim edildi.