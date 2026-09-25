Elektrikli araçlara kilometre bazlı vergi iddiasına yalanlama

Elektrikli araçlara yönelik kilometre bazlı yeni bir vergi sistemi getirileceği öne sürüldü. Söz konusu iddia İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye ’de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

İlgili kurumların elektrikli araç kullanıcılarına yönelik veya kat edilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, "Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi; sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.