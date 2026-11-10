Elektronik eşyanın içine gizlenmiş 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep 'te polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada, elektronik eşyanın içine gizlenmiş 12 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphe üzerine belirlenen bir araç, dedektör köpek desteğiyle arandı. Yapılan aramada elektronik eşyanın içerisine saklanmış 12 kilo skunk bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.