Elif Mavi'nin öldüğü kazada yargılamanın seyrini değiştirecek rapor

SAVCILIK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, Elif Mavi ve annesi Merve Avli'nin asli kusurlu, sürücü Bilgesoy'un ise tali kusurlu olduğu belirtilen 4 Eylül 2026 tarihli bilirkişi raporuna itiraz etti.

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca görevlendirilen heyet tarafından trafik kazası tespit tutanağı, bir önceki bilirkişi raporu, kaza anını gösteren güvenlik kamerası incelemeye alındı.

Heyet, 22 Eylül'de hazırladığı raporunda sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy'un asli kusurlu, Elif Mavi ve annesi Merve Avli'nin ise kazada kusuru olmadığını belirledi.

Heyet raporunda şu ifadeler yer aldı:

"- Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy sevk ve idaresindeki otomobil ile meskun mahaldeki yolu takiben seyir halindeyken geldiği olay mahalli kavşakta, yola gereken dikkatini vermeden kontrolsüzce seyretmesi sonucu, seyrine göre sol tarafından yola girmiş olan ve durarak ilk geçiş hakkını bırakmadığı yayalara karşı, etkin tedbir de alamadan çarpması sonucu meydana gelen kazada dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle asli kusurludur.

- Merve Avli ve Elif Mavi Avli, kavşak başını kullanarak yola girip, yolun büyük bir bölümünü geçtikten sonra sağ tarafından kontrolsüze yaklaşan sürücü idaresindeki otomobil tarafından çarpılmaları sonucu meydana gelen bu oluş şartlarındaki kazada, oluşa etken hatalı tutum ve davranışları bulunmadığından sonuçta atfı kabil kusurları yoktur."

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Kazada ölen Elif Mavi'nin babası Fatih Avli, bilirkişi raporunda eşi ve kızına kusur verilmediğini hatırlatarak, "Bizi en çok etkileyen konulardan biri de buydu, eşim çok suçlandı. Bunun ortaya çıkmasını istiyorduk. 'Kusurlu değilim' diyordu ve kusurun belgeli olarak şu anda karşı tarafa geçmesi bir nebze de olsa tabii içimizi rahatlattı. Türk adaletine güveniyorum, inşallah hayırlı bir sonuç alacağız." ifadelerini kullandı.