Kağıthane'de elinde bıçakla 6 katlı binanın çatısına çıkan ve tehditler savuran 31 yaşındaki Abdülsamet B., yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin kurduğu brandanın üzerine düşerek ağır yaralanan Abdülsamet B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binada bulunan pansiyonda kalan teknisyen Abdulsamet B., elinde bıçakla çatıya çıktı.

Abdülsamet B.'nin bağırarak tehditler savurduğunu gören çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Abdülsamet B.'nin atlama ihtimaline karşı caddeye branda kurarak önlem aldı.

Kurulan brandanın üzerine düşen Abdulsamet B.‘ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulsamet B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

9 AYDIR PANSİYONDA YAŞIYORDU

Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin olayla ilgili yaptığı incelemede, Abdulsamet B.’nin işi nedeniyle yaklaşık 9 aydır pansiyonda kaldığı öğrenildi.

Ailesiyle yapılan görüşmede, Abdulsamet B.’nin bilinen bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığı, iletişim sorunu yaşamadığı öğrenildi.