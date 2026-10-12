Emekli başçavuş güvercinleri için ev kiraladı

Erzurum ’da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı (58), çocukluğundan beri ilgi duyduğu ancak görev hayatı boyunca yeterince vakit ayıramadığı Şebap güvercinlerini, 2019 yılında emekliye ayrılmasının ardından beslemeye başladı. Yaklaşık 40 güvercini için 3+1 sobalı bir ev kiralayan Özkalıpçı, aylık 3 bin 500 lira kira ödüyor.

Yıllardır sürdürmek istediği güvercin yetiştiriciliğine emekliliğinde ağırlık veren Özkalıpçı, Yakutiye ilçesinin Gürcükapı semtinde kiraladığı evi 'Miski' ve 'Gök' cinsi Şebap güvercinlerine tahsis etti.

Kira, elektrik, su, yem ve kış aylarındaki soba giderleriyle birlikte kuşları için her ay yaklaşık 10 bin lira harcayan Özkalıpçı, toplam değerleri milyonlarca lirayı bulan güvercinlerini ticari kazanç elde etmek amacıyla beslemediğini belirtiyor. Özkalıpçı, bu hobinin kendisine kazandırdığı dostlukları maddi değerlerden daha önemli gördüğünü söylüyor.

“EMEKLİLİK GÜVERCİNLERE ZAMAN AYIRMA FIRSATI VERDİ”

Güvercinlere olan ilgisinin çocukluk ve gençlik yıllarından geldiğini anlatan Özkalıpçı, "32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum'du. Erzurum'da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz" dedi.

“KUŞLARIMA FİYAT BİÇEMİYORUM”

Güvercinleri için kiraladığı evde arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini ve kış aylarında soba yaktığını söyleyen Özkalıpçı, "3+1 sobalı bir evimiz var. Orayı arkadaşlarla beraber oturacak şekle getirdik. Burada zaman zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz arkadaşlarla vakit geçiriyoruz. Evin kirasını ödüyoruz, elektrik masrafı, su masrafı ve diğer masraflarını karşılıyoruz. Kışın sobamız yanıyor, odun kömür masrafı oluyor. Ama bunlar bize hiç dokunmuyor, bize zevk veriyor. Evin kirası 3 bin 500 lira. Buranın kışın elektriği, suyu, sobasıyla bana 10 bin liraya mal oluyor. 40'a yakın kuşum var. Şebap güvercin diyoruz bunlara. Bendekiler 'Miski' ve 'Gök' diye tabir ettiğimiz kuşlar. Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum, şöyle biçemiyorum. Bu kuşların bana kazandırmış olduğu arkadaşlıklar, dostluklar benim için daha önemli. Burada oturup birkaç arkadaşla beraber bir bardak çay eşliğinde yaptığımız muhabbet bana çok daha büyük zevk veriyor" dedi.