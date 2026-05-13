Emine Erdoğan: Forum COP31 sürecine önemli katlılar sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında, Sıfır Atık Vakfınca ikinci kez düzenlenecek olan forumun, COP31 sürecine önemli katkılar sunacağını söyleyerek "Çevre bilincini güçlendirirken ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan, forumun "Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" anlayışıyla hayat bulacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"160'tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbul 'da, ortak evimiz dünya için buluşacak."