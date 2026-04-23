Emine Erdoğan: Siz hayal kurdukça ülke büyüyecek

23.04.2026 13:10

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı.

 

Erdoğan mesajında "Siz hayal kurdukça Türkiye daha da büyüyecek; siz çalıştıkça Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

 

"Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun" ifadesini kullanan Erdoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 106’ncı açılış yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.

