Emine Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan, 103 yıl önce milletin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadele, bugün her alanda daha da güçlenen Türkiye 'nin temellerini oluşturduğuna dikkat çekti.

“Şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yeni başarılarla taçlandırıyoruz." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, “Bu kıymetli mirasın, nesiller boyunca aynı inanç ve kararlılıkla yaşatılmasını diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 103. yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.” dedi.