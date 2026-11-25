Haber: Defne Çekirge

İstanbul 'un tarihi dokusuyla özdeşleşen sokak lezzetlerinden biri olan Eminönü balık ekmeği artık coğrafi işaretle tescillendi.

Tescil sürecinde arşiv kayıtları incelendi, balık ekmek ustalarının görüşleri alındı. Balığın cinsinden pişirme tekniğine, kullanılan ekmekten sunumuna kadar tüm kriterler kayıt altına alındı.

Balık ekmek uskumruyla yapılıyor. Türkiye 'de ise bu balık türü çoğunlukla Norveç, İzlanda gibi ülkelerden ithal ediliyor ancak coğrafi işaret balığın yalnızca menşeini değil, Eminönü'ne özgü hazırlanış biçimini koruyor.

3 İŞLETMEYE COĞRAFİ İŞARET

Eminönü sahilinde hizmet veren 3 işletme de coğrafi işaret amblemini kullanmaya hak kazandı.

İşletmelerin hijyen koşulları, malzeme kalitesi ve geleneksel tarife uygunluğu denetlendi.

İşletmeler yılda en az bir kez kontrolden geçmesiyle İstanbul'un simge lezzetinin özgünlüğü korunarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, NTV'ye yaptığı değerlendirmede Eminönü balık ekmeğin İstanbul'un önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayıp "Ticaret odası, belediye ve valiliğimiz tescil ettiler." dedi.