Emlak davalarında önemli gelişme. Anayasa Mahkemesi, rayiç bedel maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi , 4721 Sayılı Kanunu'nun, paylı mülkiyetli bir taşınmazın başka birisine satışı durumunda, diğer pay sahiplerinin alım hakkını düzenleyen maddelerine yönelik iptal başvurusunu ele aldı. Bu tür durumlarda, pay sahibi, bir başka pay sahibinin 3. şahıslara satış yapması durumunda alım hakkını kullanmak için dava açıyordu. Bu davalarda, hakim, açılan dava üzerine hemen rayiç bedel belirliyordu ve davayı açan bu bedeli yatırmak zorundaydı. Yüksek Mahkeme 'nin Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, hakimlerin paydaşların açtığı dava üzerine rayiç belirleme yetkisi Anayasaya aykırı bulundu.

Ayrıntıları geliyor…