Emniyet şeridinde aracından indi, kazada can verdi
11.04.2026 05:27
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul'da, E-5 Karayolu'nda bagajdan bir şey almak için aracından inen sürücü, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
M.Y. isimli sürücü D-100 karayolu (E-5) Kadıköy istikameti Kozyatağı Kavşağı mevkisinde emniyet şeridine çektiği aracından indi. Aracının bagajından bir şey almak isteyen sürücü M.Y'ye, H.A. idaresindeki otomobil çarptı.
Sağlık ekipleri M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.