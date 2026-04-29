Enerji Bakanı Bayraktar'dan eylemdeki maden işçileri için açıklama: Borç ödenmezse teşvik yok

Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara 'da eylem yapan Doruk Madencilik isimli şirketin işçileri dün İçişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantının ardından eylemlerini sonlandırdı.

Bakanlıktaki toplantıdan taraflar arasında uzlaşma kararı çıkmıştı .

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 'dan konuya ilişkin bugün yeni bir açıklama geldi.

MAAŞ ÖDENMEZSE TEŞVİK YOK

Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. isimli şirketin, işçilere borcunu ödememesi halinde devletin verdiği teşvikten yararlanamayacağını söyledi.

Bayraktar, “Söz konusu şirketin benzer sorunları daha önce de yaşanmıştı. Bu nedenle iptal eden ruhsatları vardı. İşçiye borcu olana devlet olarak teşvik vermeyeceğiz.” dedi.

Enerji Bakanı, "Maden işçileri mağdur olmayacak. Hassas bir süreç yönetiyoruz." ifadesini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. isimli şirkette çalışan madenciler, iki haftadır Ankara'da eylem yapıyordu.

Madenciler ile işveren arasında dün İçişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yapılmıştı.

Toplantı, taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanmıştı.