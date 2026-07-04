EPDK üyeliğine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı
04.07.2026 00:20
Son Güncelleme: 04.07.2026 00:21
Anadolu Ajansı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek EPDK üyeliğine atandı.
Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama kararlarına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.