EPDK üyeliğine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı

Atama kararları Resmi Gazete ’de yayımlandı.



Atama kararlarına göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK ) üyeliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.



