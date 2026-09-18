Epilepsi hastası çocuğu boş araziye götürüp darp eden 3 çocuk gözaltına alındı

14 Eylül’de yaşanan olayda, Arnavutköy’de epilepsi hastası 5’inci sınıf öğrencisi A.H. (12), 3 arkadaşı tarafından boş araziye götürülerek darbedildi.

İddiaya göre A.H., arkadaşı M.M.’nin bulunduğu yeri ailesine söyledi. Bunun üzerine okul çıkışında C.K. (12), A.H.’yi okulun çevresindeki boş araziye götürdü.

Burada M.M. cep telefonuyla görüntü çekerken, C.K. ile M.A.T. (14), A.H.’yi dakikalarca darbetti. Saldırı sonucu çocuğun yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar oluştu.

SALDIRIYI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİLER

A.H.’nin darbedildiği anlar M.M. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde A.H.’nin epilepsi hastası olduğunu söylemesine rağmen saldırının sürdüğü görüldü.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikâyeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. M.M., C.K. ve M.A.T. gözaltına alındı.

Çocukların emniyetteki işlemlerinin ardından “kasten yaralama”, “tehdit”, “hakaret” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.