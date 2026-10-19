Erciyes Dağı'na tırmanırken düşen dağcı hayatını kaybetti
19.10.2026 10:43
Son Güncelleme: 19.10.2026 12:21
Tırmanış sırasında Hasan Ali Şahin 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi mevkiinden yaklaşık 300 metre uçuruma düştü.
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda tırmanış sırasında kayalıklardan düşen antrenör ve rehber Hasan Ali Şahin yaşamını yitirdi.
Hasan Ali Şahin, beraberindeki Hollandalı Wessel Westerhof ile dün 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'na zirve tırmanışına başladı.
Sabah saatlerinde Şeytan Deresi mevkisine geldiklerinde Hasan Ali Şahin, dengesini kaybedip yaklaşık 300 metre yuvarlanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Hollandalı dağcı Westerhof’un da donma tehlikesi geçirdiği anlaşıldı. Ekipler yaralı dağcı ile hayatını kaybeden dağcının cansız bedenini bölgeden alarak inişe geçti.