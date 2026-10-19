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Erciyes'te iki dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı

19.10.2026 10:43

Erciyes'te iki dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı

AFAD'ın profesyonel dağcı ve drone ekibi de çalışmalara katılıyor.

AA
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Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu iki dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu iki dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi.

 

Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

 

Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

 

AFAD'ın profesyonel dağcı ve drone ekibi de çalışmalara katılıyor.