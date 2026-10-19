Erciyes'te iki dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı
19.10.2026 10:43
Anadolu Ajansı
AFAD'ın profesyonel dağcı ve drone ekibi de çalışmalara katılıyor.
Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan yabancı uyruklu iki dağcı için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştiren yabancı uyruklu iki dağcıdan biri Şeytanderesi Kahvaltı Kayalıkları civarında kayalıklardan düşerek sürüklendi.
Diğer dağcının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede dağcılarla irtibat kuran ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
AFAD'ın profesyonel dağcı ve drone ekibi de çalışmalara katılıyor.