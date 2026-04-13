Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye saldırı beka meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Kadın Kolları programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Son yıllarda belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet merkezidir. Bireyden aileye, aileden millete uzanan zincirde yaşanacak en ufak kırılma tamiri uzun yıllar sürecek sorunları beraberinde getirecektir. Aileye yönelen her saldırının milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız.

Ailenin muhafazasını milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz. Bağımlılık aileye yönelik tehditlerin en başında yer alıyor.

Son dönemde yapay zeka ve yeni teknolojilerin devreye girmesiyle bağımlılık türlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi yeni bağımlılıklar, küçük yavrularımızda yıkıcı etkiler oluşturuyor. Bu yeni sarmaldan çocuklarımızı kurtarmamız büyük önem arz ediyor.

Dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor.

Akıllı telefonların yaygınlaşması ile özellikler sanal kumar bağımlılarının sayı artmaktadır. Sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları, kumarla mücadele eylem planını uygulamaya geçirdik.

Tüm bağımlılıkların ekonomiye etkisi 78 milyar dolar. Bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kast etmekte hem de ekonomimizde bir kara delik oluşturmaktadır"

ERDOĞAN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi:

Erdoğan, “CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun” dedi.

“İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde ‘yolsuzluklardan arınma başkanlığı’ kursun" diyen Erdoğan, “Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. ”Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz” dedi.