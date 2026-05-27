Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı 'nı İstanbul'da karşıladı.

Bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kılan Erdoğan çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Gazetecilerin de bayramını tebrik eden Erdoğan şöyle konuştu: "Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Kurban bir yakınlaşmadır. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldi. Orada bu teslimiyeti ve yakınlaşmayı gördük. Şimdi hacdan dönüş başlıyor. Rabbim hacdaki birlik ve beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin."

Gazze'deki İsrail soykırımına da dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Her şeyden önce Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Rabbim bir an önce bu Netanyahu denilen zalime de dünya Müslümanları karşısında gereken dersi verecektir. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz."

BARIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"Rabb’imizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı’nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Rabb’im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun.

Bayramımız mübarek olsun."