Erzincan Refahiye'de deprem
10.10.2026 10:16
NTV
Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Gediz (Kütahya)
|10 Ekim 2026 08:02
|39.0260
|29.7293
|6.98
|1.80
|Refahiye (Erzincan)
|10 Ekim 2026 07:18
|39.8153
|38.9845
|6.96
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 06:29
|39.2577
|28.0783
|11.70
|1.30
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Ekim 2026 06:01
|38.0793
|38.4162
|11.86
|1.30
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 06:00
|39.4405
|27.3398
|7.00
|1.40
|Yeşilyurt (Malatya)
|10 Ekim 2026 05:58
|38.2472
|38.1077
|6.95
|0.80
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|10 Ekim 2026 05:48
|37.7660
|36.6197
|7.00
|2.10
|Doğanşehir (Malatya)
|10 Ekim 2026 05:41
|38.1507
|38.0380
|7.00
|0.90
|Akdeniz
|10 Ekim 2026 05:28
|34.2532
|34.1488
|10.38
|3.50
|Pamukkale (Denizli)
|10 Ekim 2026 05:24
|38.0560
|29.1113
|12.94
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|10 Ekim 2026 05:01
|38.0833
|38.4200
|10.92
|1.30
|Bergama (İzmir)
|10 Ekim 2026 05:01
|38.9667
|27.1555
|7.00
|1.50
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 05:00
|39.4357
|27.3430
|6.99
|1.90
|Merkez (Elazığ)
|10 Ekim 2026 05:00
|38.5957
|38.9650
|8.48
|1.00
|Feke (Adana)
|10 Ekim 2026 04:58
|37.8208
|35.7715
|7.21
|1.80
|Merkez (Bolu)
|10 Ekim 2026 04:46
|40.8315
|31.6988
|12.69
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 04:46
|39.2300
|28.0850
|14.52
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 04:42
|39.2147
|28.1767
|5.75
|1.80
|Ege Denizi - [48.33 km] Karaburun (İzmir)
|10 Ekim 2026 04:38
|38.7938
|25.8768
|12.41
|1.90
|İvrindi (Balıkesir)
|10 Ekim 2026 04:30
|39.4342
|27.3433
|6.99
|2.60
|Tuz Gölü - [06.08 km] Şereflikoçhisar (Ankara)
|10 Ekim 2026 03:53
|38.8442
|33.3905
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - [69.81 km] Marmaris (Muğla)
|10 Ekim 2026 03:38
|36.0597
|27.7862
|7.00
|1.50