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Erzincan Refahiye'de deprem

10.10.2026 10:16

Erzincan Refahiye'de deprem
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Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 10.04'te bir deprem meydana geldi.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Merkez üssü Refahiye ilçesi olan deprem 6,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Gediz (Kütahya)10 Ekim 2026 08:0239.026029.72936.981.80
Refahiye (Erzincan)10 Ekim 2026 07:1839.815338.98456.961.20
Sındırgı (Balıkesir)10 Ekim 2026 06:2939.257728.078311.701.30
Çelikhan (Adıyaman)10 Ekim 2026 06:0138.079338.416211.861.30
İvrindi (Balıkesir)10 Ekim 2026 06:0039.440527.33987.001.40
Yeşilyurt (Malatya)10 Ekim 2026 05:5838.247238.10776.950.80
Onikişubat (Kahramanmaraş)10 Ekim 2026 05:4837.766036.61977.002.10
Doğanşehir (Malatya)10 Ekim 2026 05:4138.150738.03807.000.90
Akdeniz10 Ekim 2026 05:2834.253234.148810.383.50
Pamukkale (Denizli)10 Ekim 2026 05:2438.056029.111312.940.90
Çelikhan (Adıyaman)10 Ekim 2026 05:0138.083338.420010.921.30
Bergama (İzmir)10 Ekim 2026 05:0138.966727.15557.001.50
İvrindi (Balıkesir)10 Ekim 2026 05:0039.435727.34306.991.90
Merkez (Elazığ)10 Ekim 2026 05:0038.595738.96508.481.00
Feke (Adana)10 Ekim 2026 04:5837.820835.77157.211.80
Merkez (Bolu)10 Ekim 2026 04:4640.831531.698812.690.80
Sındırgı (Balıkesir)10 Ekim 2026 04:4639.230028.085014.521.00
Sındırgı (Balıkesir)10 Ekim 2026 04:4239.214728.17675.751.80
Ege Denizi - [48.33 km] Karaburun (İzmir)10 Ekim 2026 04:3838.793825.876812.411.90
İvrindi (Balıkesir)10 Ekim 2026 04:3039.434227.34336.992.60
Tuz Gölü - [06.08 km] Şereflikoçhisar (Ankara)10 Ekim 2026 03:5338.844233.39057.001.30
Ege Denizi - [69.81 km] Marmaris (Muğla)10 Ekim 2026 03:3836.059727.78627.001.50
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