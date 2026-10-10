Erzincan Refahiye'de deprem

Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde saat 10.04'te bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıkladı. Merkez üssü Refahiye ilçesi olan deprem 6,4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.