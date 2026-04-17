Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

17.04.2026 15:49

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
NTV

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

NTV - Haber Merkezi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Üzümlü ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

 

Saat 15.40'ta meydana gelen deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

 

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Göksun (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 14:3337.887536.47507.002.60
Türkoğlu (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 14:3237.368336.76287.001.30
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.45 km] Karaburun (İzmir)17 Nisan 2026 13:5638.656726.50366.871.70
Bigadiç (Balıkesir)17 Nisan 2026 13:5439.402528.46897.001.60
Yahşihan (Kırıkkale)17 Nisan 2026 13:5339.827233.33757.021.00
Feke (Adana)17 Nisan 2026 13:3837.823935.87427.001.10
Seydikemer (Muğla)17 Nisan 2026 13:3536.713329.32587.001.50
Göksun (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 13:1438.110836.61977.071.80
Göksun (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 12:5338.026136.53366.951.90
Göksun (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 12:3537.878636.46007.161.40
Hekimhan (Malatya)17 Nisan 2026 12:1739.022238.04037.001.70
Yahşihan (Kırıkkale)17 Nisan 2026 12:0939.903133.37317.000.80
Onikişubat (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 11:5837.863936.46756.993.00
Elbistan (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 11:3538.303937.52087.002.10
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 10:2839.131728.34587.001.80
Germencik (Aydın)17 Nisan 2026 10:2637.910027.61817.001.40
Vize (Kırklareli)17 Nisan 2026 09:5341.548127.67427.001.60
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 09:4639.177228.27587.001.00
Yahyalı (Kayseri)17 Nisan 2026 09:3737.792835.40067.012.40
Doğanşehir (Malatya)17 Nisan 2026 09:1538.123937.85537.821.50
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 09:1339.198928.13445.811.20
Onikişubat (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 08:4537.850636.47257.003.20
Simav (Kütahya)17 Nisan 2026 08:4039.235628.99699.581.20
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 07:5339.157828.32754.661.40
Pülümür (Tunceli)17 Nisan 2026 07:4739.327240.10225.071.90
Soma (Manisa)17 Nisan 2026 07:4239.289427.76086.961.60
Göksun (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 07:3137.877536.47067.002.90
Göksun (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 07:0937.899736.50896.962.70
Gölhisar (Burdur)17 Nisan 2026 07:0536.951429.36647.001.30
Kestel (Bursa)17 Nisan 2026 06:5640.203129.26835.421.30
Ekinözü (Kahramanmaraş)17 Nisan 2026 06:5238.105837.16257.031.60
Simav (Kütahya)17 Nisan 2026 06:4139.232528.98149.971.30
Sivrice (Elazığ)17 Nisan 2026 06:0538.405639.18677.001.00
Simav (Kütahya)17 Nisan 2026 05:5039.234428.99817.051.30
Malazgirt (Muş)17 Nisan 2026 05:4539.160642.453912.550.70
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 05:3439.183628.166710.371.30
Kale (Malatya)17 Nisan 2026 05:3438.341438.810610.352.50
Batum, Acara (Gürcistan) - [12.62 km] Hopa (Artvin)17 Nisan 2026 05:1541.601441.656413.551.60
Pülümür (Tunceli)17 Nisan 2026 05:0839.318640.07866.941.90
Simav (Kütahya)17 Nisan 2026 05:0139.253928.98428.801.20
Akdeniz - [34.59 km] Seydikemer (Muğla)17 Nisan 2026 04:5236.210028.90118.021.50
Palandöken (Erzurum)17 Nisan 2026 04:4639.806941.04117.001.60
Simav (Kütahya)17 Nisan 2026 04:4139.256128.96895.191.90
Doğubayazıt (Ağrı)17 Nisan 2026 04:1239.400844.14067.031.70
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 03:5239.168328.15727.001.00
Sındırgı (Balıkesir)17 Nisan 2026 03:3939.186728.22317.001.40
Doğanşehir (Malatya)17 Nisan 2026 03:1138.026737.69317.001.50
Gördes (Manisa)17 Nisan 2026 03:0439.071928.17447.081.00