Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan 'da deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Üzümlü ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Saat 15.40'ta meydana gelen deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.