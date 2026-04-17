Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem
17.04.2026 15:49
NTV
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
NTV - Haber Merkezi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 14:33
|37.8875
|36.4750
|7.00
|2.60
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 14:32
|37.3683
|36.7628
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.45 km] Karaburun (İzmir)
|17 Nisan 2026 13:56
|38.6567
|26.5036
|6.87
|1.70
|Bigadiç (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 13:54
|39.4025
|28.4689
|7.00
|1.60
|Yahşihan (Kırıkkale)
|17 Nisan 2026 13:53
|39.8272
|33.3375
|7.02
|1.00
|Feke (Adana)
|17 Nisan 2026 13:38
|37.8239
|35.8742
|7.00
|1.10
|Seydikemer (Muğla)
|17 Nisan 2026 13:35
|36.7133
|29.3258
|7.00
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 13:14
|38.1108
|36.6197
|7.07
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 12:53
|38.0261
|36.5336
|6.95
|1.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 12:35
|37.8786
|36.4600
|7.16
|1.40
|Hekimhan (Malatya)
|17 Nisan 2026 12:17
|39.0222
|38.0403
|7.00
|1.70
|Yahşihan (Kırıkkale)
|17 Nisan 2026 12:09
|39.9031
|33.3731
|7.00
|0.80
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 11:58
|37.8639
|36.4675
|6.99
|3.00
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 11:35
|38.3039
|37.5208
|7.00
|2.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 10:28
|39.1317
|28.3458
|7.00
|1.80
|Germencik (Aydın)
|17 Nisan 2026 10:26
|37.9100
|27.6181
|7.00
|1.40
|Vize (Kırklareli)
|17 Nisan 2026 09:53
|41.5481
|27.6742
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 09:46
|39.1772
|28.2758
|7.00
|1.00
|Yahyalı (Kayseri)
|17 Nisan 2026 09:37
|37.7928
|35.4006
|7.01
|2.40
|Doğanşehir (Malatya)
|17 Nisan 2026 09:15
|38.1239
|37.8553
|7.82
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 09:13
|39.1989
|28.1344
|5.81
|1.20
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 08:45
|37.8506
|36.4725
|7.00
|3.20
|Simav (Kütahya)
|17 Nisan 2026 08:40
|39.2356
|28.9969
|9.58
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 07:53
|39.1578
|28.3275
|4.66
|1.40
|Pülümür (Tunceli)
|17 Nisan 2026 07:47
|39.3272
|40.1022
|5.07
|1.90
|Soma (Manisa)
|17 Nisan 2026 07:42
|39.2894
|27.7608
|6.96
|1.60
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 07:31
|37.8775
|36.4706
|7.00
|2.90
|Göksun (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 07:09
|37.8997
|36.5089
|6.96
|2.70
|Gölhisar (Burdur)
|17 Nisan 2026 07:05
|36.9514
|29.3664
|7.00
|1.30
|Kestel (Bursa)
|17 Nisan 2026 06:56
|40.2031
|29.2683
|5.42
|1.30
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|17 Nisan 2026 06:52
|38.1058
|37.1625
|7.03
|1.60
|Simav (Kütahya)
|17 Nisan 2026 06:41
|39.2325
|28.9814
|9.97
|1.30
|Sivrice (Elazığ)
|17 Nisan 2026 06:05
|38.4056
|39.1867
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|17 Nisan 2026 05:50
|39.2344
|28.9981
|7.05
|1.30
|Malazgirt (Muş)
|17 Nisan 2026 05:45
|39.1606
|42.4539
|12.55
|0.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 05:34
|39.1836
|28.1667
|10.37
|1.30
|Kale (Malatya)
|17 Nisan 2026 05:34
|38.3414
|38.8106
|10.35
|2.50
|Batum, Acara (Gürcistan) - [12.62 km] Hopa (Artvin)
|17 Nisan 2026 05:15
|41.6014
|41.6564
|13.55
|1.60
|Pülümür (Tunceli)
|17 Nisan 2026 05:08
|39.3186
|40.0786
|6.94
|1.90
|Simav (Kütahya)
|17 Nisan 2026 05:01
|39.2539
|28.9842
|8.80
|1.20
|Akdeniz - [34.59 km] Seydikemer (Muğla)
|17 Nisan 2026 04:52
|36.2100
|28.9011
|8.02
|1.50
|Palandöken (Erzurum)
|17 Nisan 2026 04:46
|39.8069
|41.0411
|7.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|17 Nisan 2026 04:41
|39.2561
|28.9689
|5.19
|1.90
|Doğubayazıt (Ağrı)
|17 Nisan 2026 04:12
|39.4008
|44.1406
|7.03
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 03:52
|39.1683
|28.1572
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|17 Nisan 2026 03:39
|39.1867
|28.2231
|7.00
|1.40
|Doğanşehir (Malatya)
|17 Nisan 2026 03:11
|38.0267
|37.6931
|7.00
|1.50
|Gördes (Manisa)
|17 Nisan 2026 03:04
|39.0719
|28.1744
|7.08
|1.00