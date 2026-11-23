Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla EBYÜ ile Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamındaki çalışmalar Kemah ilçesinde devam ediyor.

Mengücekli hanedanının tarihine ışık tutması beklenen kazılarda, ikisi mumyalı vaziyette 18 mezar tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Gül, ilçedeki Behramşah Zaviyesi'nde tespit edilen mezarların yanı sıra Sancaktar Türbesi ve Akıt Mezar çevresinde de farklı dönemlere ait tarihi bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

Buluntuların Erzincan'ın geçmişinin daha kapsamlı şekilde aydınlatılmasına katkı sağlayacağını belirten Gül, Kemah Sultan Melik Türbesi ve çevresindeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gül, 2027 yılında Eski Erzincan bölgesindeki arkeolojik kazıların hızlandırılmasının planlandığını bildirdi.

Üniversitenin projede paydaş olarak yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, akademik birikimin tarihi mirasın araştırılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

YILDA 1,5 MİLYON EK TURİST HEDEFLENİYOR

Projenin tamamlanmasıyla Erzincan'ın kültür turizmindeki konumunun güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktaran Gül, "Mevcut turist sayısına ek olarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçinin Erzincan'a gelmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Matbah Hamamı yanındaki Eski İzzetpaşa Camisi alanında başlatılan proje kapsamında, Eski Erzincan yerleşim alanının açık hava müzesi olarak değerlendirilmesi, tarihi yapıların ihya edilmesi, tematik müzelerin oluşturulması ve kültürel gezi güzergahlarının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.