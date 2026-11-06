Erzurum'da otomobil takla attı. 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayseri’den Erzurum istikametine seyir halinde olan otomobilin, Aşkale Hacıhamza köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Sürücülüğünü Şahin Erkuş’un yaptığı otomobilde bulunan 2021 doğumlu küçük Egemen Erkuş, kazada hayatını kaybetti.

Kazada Alperen Erkuş, Mukaddes Erkuş, Şerife Fetioğlu ve Nadide Karslı ile birlikte toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazada 5 kişi yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kaza ihbarının ardından olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.