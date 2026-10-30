Erzurum'da zincirleme kaza: Yağışlı yolda 3 araç çarpıştı

Erzincan-Erzurum kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Aşkale Tepebaşı Geçidi Hacı Hamza köyü mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan Erzurum yönüne ilerleyen 3 araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri yolda önlem aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.