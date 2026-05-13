Eşekli hırsıza verilen ceza belli oldu

Kayseri 'de kuyumcu dükkanından ziynet eşyası çalıp, eşekle kaçan sanığın yargılandığı davada karar belli oldu.

Olay, 9 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Mehmet Ç., çalıntı forkliftle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Dükkanın kepenklerini forkliftle kıran Mehmet Ç., içeri girip, 150 gram ziynet eşyası çaldı.

Şüpheli kameradan tespit edilip yakalandı. Toprağa gömülü bulunan 150 gram ziynet eşyası, sahibine teslim edildi.

Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Mehmet Ç.’nin forkliftle kepengini kırdığı kuyumcu dükkanına girdiği görüldü. Dükkandan ziynet eşyası çalan şüphelinin, olay yerinden eşekle uzaklaştığı anlar görüldü.

16 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mehmet Ç. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı suçlarından toplam 16 yıla kadar hapis cezası istendi.

KARAR BELLİ OLDU

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Ç., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi kuyumcu ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Mehmet Ç., önceki savunmasını tekrar ederek, "Görebildiğim altınları alarak poşete doldurdum. Dükkanın 500 metre ilerisinde bıraktığım eşeğe binerek eve gittim. Babam sakladığım yerde fark edince polise teslim etti." dedi.

Mahkeme hakimi, sanık Mehmet Ç.'yi, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı suçundan 7,5 yıl, iş yeri dokunulmazlığını ihlalden ise 1 yıl 3 ay ve mala zarar verme suçundan da 10 ay, olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.