Esenboğa Havalimanı yolcularına NATO Zirvesi uyarısı
02.07.2026 15:24
Zirve kapsamındaki güvenlik tedbirleri 6 Temmuz'da uygulanmaya başlanacak.
Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi nedeniyle, Esenboğa Havalimanı'na uçuşu olan yolculara uyarı yapıldı.
Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı işletmecisi TAV, uçuşlarda değişikler yaşanabileceğini ve yolcuların güncel uçuş bilgilerini takip etmeleri konusunda uyardı.
Havalimanı işletmecisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek zirve için güvenlik önlemlerinin 6 Temmuz'da uygulanmaya başlayacağı hatırlatıldı.
TRAFİK UYARISI
Güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "Havalimanına zamanında ulaşabilmeniz için güzergâhınızı önceden kontrol etmenizi ve planladığınız saatten daha erken yola çıkmanızı tavsiye ederiz." denildi.
BAZI UÇUŞLARDA DEĞİŞİKLİK YAŞANABİLİR
Açıklamada ayrıca operasyonel düzenlemeler nedeniyle bazı uçuşlarda değişiklik yaşanabileceği de belirtildi.
Paylaşımda, "Güncel uçuş bilgilerinizi ilgili havayolu şirketinden takip etmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz." denildi.