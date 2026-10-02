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Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

02.10.2026 13:51

Esenler'deki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

AA
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İstanbul Esenler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

O3 Otoyolu'ndan Topkapı istikametine giden 2 otomobil ile hafif ticari araç, Esenler mevkisinde çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Çelik, aracında sıkışarak yaralandı.

 

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

Kazada 3 araçta da maddi hasar oluştu. 

 

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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