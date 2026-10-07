Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. 10 şüpheli için tutuklama talebi

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.



10 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ



Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 10'u tutuklama talebi ile, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Y.U.'nun evinde arama yapıldı.

Aramada, evde bulunan kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR

-Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Y.U.

-Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ü.Ü.

-Muhtarlık İşleri Müdürü Z.S.

-Park ve Bahçeler Müdürü İ.D.

-Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan A.A.

-Belediye çalışanı E.K. ve diğer şüpheliler T.U.Ş., A.Ş., D.C.G., C.Ç., H.B., S.Y., E.T., O.Y., Z.K., H.Y., E.K.."

KAYYUM İLE YÖNETİLİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2024 yılında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış ve belediyeye de kayyum atanmıştı.

Özer, 2025 yılında ise "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tahliye edilmişti.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonlarında en son Bayraklı, Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlenmişti.

Büyükşehir Belediyesi'nin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Vahap Seçer'in "oluru"nun bulunduğu belirlenmişti.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.

BAYRAKLI BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bayraklı Belediyesi'ne yönelik de dün "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında geçmiş dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da aralarında olduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.