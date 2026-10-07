Esenyurt Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. 9 şüpheli tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında aranan Eyüp Mücahit Gülmez ve Kamil Karaduman'ın da gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 19'a yükseldi. Gülmez ve Karaduman da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.



9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Göksel, Çağlayan, Berber, Yılmaz, Koşunalp, Toprak ve Köklü tutuklandı, Ünal, Seymen, Alioğlu, Kesik, Şenocak, Yıldırım, Yılmaz, Gülmez, Şenyürek ve Karaduman için ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Y.U.'nun evinde arama yapıldı.

KAYYUM İLE YÖNETİLİYOR

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2024 yılında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış ve belediyeye de kayyum atanmıştı.

Özer, 2025 yılında ise "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tahliye edilmişti.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonlarında en son Bayraklı, Mersin Büyükşehir ve iki ilçe belediyesine operasyon düzenlenmişti.

Büyükşehir Belediyesi'nin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Vahap Seçer'in "oluru"nun bulunduğu belirlenmişti.

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.