Esenyurt'ta engelli gence dayak: Dişlerini kırıp silahla tehdit ettiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yüzde 70 engelli raporu bulunan Alihan E. (22) iddiaya göre markete ekmek almaya giderken henüz bilinmeyen nedenle kalabalık bir grup tarafından dövüldü.

24 Ekim Cumartesi akşamı meydana gelen olayda saldırganlar gence silah göstererek tehditte bulundu.

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, gencin ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu.

“KORKUYORUM”

Dövüldüğü anları anlatan Alihan E., “Her gün bana karışıyorlar. Yıllardır beni rahatsız ediyorlar. Ben böyle duruyordum. Bir şey yapmamıştım. ‘Neden bakıyorsun?’ diyerek geldi bana vurdu. Korkuyorum." dedi.

Esenyurt engelli gence saldırı

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