Esenyurt'ta iş yerinin önünden bekleyen kişiye silahlı saldırı

Olay, 14.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde bekleyen bir kişi kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.

Saldırganlar, kişiyi bacağından vurduktan sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yaralı adam olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı