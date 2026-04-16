Esenyurt'ta korkutan görüntü. Ellerine silah alan çocuklar boş arazide atış yaptı

Esenyurt ’ta vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler endişeye neden oldu.

Akşemsettin Mahallesi’nde yaşları 13-14 arasında olduğu belirlenen çocukların boş bir arsada silahla atış yaptıkları anlar ortaya çıktı. İddiaya göre, çocuklar boş bir arazide silahla atış talimi yaparken hem kendi aralarında görüntü çekti hem de çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek kayıt altına alındı.

POLİSTEN KAÇTILAR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekiplerini gören çocuklar kaçmaya başladı.

Çocuklardan biri polis tarafından yakalanırken gerekli cezai işlemlerin uygulandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.