Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt, Piri Reis mahallesinde dün öğle saatlerinde kuyumcuyla tartışan Dilşad D., kısa süre içinde geri dönerek iş yerine kurşun yağdırdı.

Saldırıda kuyumcu dükkanına ve bitişiğindeki eczaneye kurşunlar isabet etti. Eczane sahibi C.Ç., sol bacağından yaralanırken, şüpheli gasbettiği otomobille kaçtı.

ÇATALCA'DA YAKALANDI

Asayiş şube müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kaçtığı otomobili takibe aldı.

Aracın Çatalca'ya gittiği belirlenirken, gasbedilen otomobil kısa sürede terk edilmiş olarak bulundu.

Takibi sürdüren ekipler drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli Dilşad D. yakalanarak gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 51 mermi bulundu.

“KOLYEYİ KUYUMCUYA DEĞİL BANA SAT” KAVGASI

Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin olay günü kolye almak için kuyumcu dükkânına gittiği öğrenildi. Bu sırada kuyumcuya gelen başka bir kişinin kolye sattığını gören şüpheli, "O kolyeyi kuyumcuya değil bana sat" dedi.

Saldırganın kuyumcuya geldiği ve olaydan sonra kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.

Bunun üzerine kuyumcuyla şüpheli Dilşad D. arasında kavga çıktı. Dükkândan ayrılan Dilşad D., evine giderek ruhsatsız silahı alıp geri döndü ve iş yerine kurşun yağdırdı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.