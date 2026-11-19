Olay, dün saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçmişte çöp bırakma meselesi yüzünden husumetli oldukları öğrenilen dönerci dükkanında çalışan Ahmet Öksüz (39) ile yanına gelen komşusu Emre Y. (29) arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Belinden silahını çıkaran Emre Y., tartıştığı Öksüz'e ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden Öksüz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede 5 boş kovan buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Ahmet Öksüz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öksüz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı ve şüphelinin kaçması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından Emre Y.'nin kaçtığı ve silah seslerinin duyulması üzerine etraftaki kişilerin panik yaşadığı görüldü.

Görüntülerde, Emre Y.’nin ateş etmesi ve Ahmet Öksüz'ün yere yığıldığı anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düştü. Ekipler, şüpheli E.Y.’yi olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Emre Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

"AYNI BİNADA OTURUYORLARMIŞ"

Çevrede esnaf olan Nevzat Başatlık, "Silahla 3-4 el ateş edildi. Kapıya çıktığımızda kuryenin vurulduğunu gördük. Vurulduktan sonra arkadaşlar müdahale ederken bende ambulansı aradım. Ambulans 7-8 dakika içinde geldi. Duyduğumuza göre aynı binada oturuyorlarmış. Binada otururken de kül yüzünden tartışmışlar. Alt katta oturan adam buraya geliyor. Sonra tartıştığı kişiye ‘adam olacaksın’ diyor. Öyle bir tartışma olmuş aralarında. Daha sonra 4 el ateş edip kaçıyor" dedi.