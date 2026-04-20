Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yangın
20.04.2026 12:32
Son Güncelleme: 20.04.2026 13:03
Esenyurt'taki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında saat 11.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler paniğe neden oldu. Alevlerin kapladığı fabrikaya çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Esenyurt'ta tekstil fabrikası alev alev yandı.
BAZI İŞÇİLER DUMANDAN ETKİLENDİ
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bazı işçiler hafif şekilde dumandan etkilendi. Fabrikada ise soğutma çalışması ve duman tahliyesinin devam ettiği öğrenildi.