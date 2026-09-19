Eşi borçlarını bırakıp kayboldu, alacaklılar ailesini tehdit ediyor

Adana ’da 2 çocuk annesi Yasemin Uğureli (36), borç aldığı paraları borsada kaybettikten sonra ortadan kaybolduğunu öne sürdüğü sigortacı eşi M.U.’nun (42) alacaklıları tarafından tehdit edildiğini söyledi. Uğureli, “Çocuklarımla birlikte güven içinde yaşamak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu, ölmek istemiyorum. M.U. bir an önce ortaya çıkıp bizi bu durumdan kurtarsın” dedi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sofulu Mahallesi’nde yaşayan sigortacı M.U.’dan, 18 Ağustos’ta evden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamadı. Eşi Yasemin Uğureli, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin çalışmalarında M.U.’nun izine rastlanamadı.

M.U.’ya boşanma davası açtığını belirten Uğureli, eşinin çok sayıda kişiden aldığı paraları borsada değerlendirdiğini ancak kaybettikten sonra alacaklılarından kaçtığını ileri sürdü.

Eşinin borçlu olduğu kişiler tarafından kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini söyleyen Uğureli, evine yönelik saldırıları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Tehdit altındaki kadın “ölmek istemiyorum” dedi.

'EŞİM İNSANLARIN PARASINI BATIRDIKTAN SONRA KAÇTI'

Yasemin Uğureli “Eşimin borsa işiyle ilgilendiğini, mart ayında tehdit edilmeye başlandıktan sonra öğrendim. Kimden ne kadar para aldığını bilmiyorum. Benimle bu konuları paylaşmazdı. Düzenli olarak insanlara ödeme yapıyormuş ancak daha sonra işler sarpa sarmaya başladığını anlattı. İnsanların paralarını batırdıktan sonra 18 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Kaçmasına yardım etmedim, nereye kaçtığını da bilmiyorum” dedi.

'ÇOCUKLARIMLA BİRLİKTE GÜVEN İÇERİSİNDE YAŞAMAK İSTİYORUM’

Eşinin alacaklıları tarafından sürekli tehdit edildiğini öne süren Uğureli, “Kendisine ulaşamayan alacaklıları beni, çocuklarımı ve ailemi tehdit ediyor. Çocuklarım korkudan okula gidemiyorlar. Çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar, pencereden başımızı dışarı çıkaramıyoruz. M.U.’nun bir an önce ortaya çıkmasını ve yaşadığımız bu sıkıntıyı sona erdirmesini istiyorum. Huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Can güvenliğimden korkuyorum, ölmek istemiyorum. Çocuklarımla birlikte güvenle yaşamak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu. Hayatımız tehlike altında, bir an önce güvenliğimizin sağlanmasını yetkililerden istiyorum” dedi.