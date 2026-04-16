Eşini öldürdü, kızını yaraladı

Diyarbakır 'ın merkez Bağlar ilçesinde 72 yaşındaki Z.A. bir sitenin bahçesinde eşi K.A. (58) ve kızı H.A'ya (37) silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri K.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan H.A, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Cinayetin ardından mahalledeki bir kahvehaneye gidip çay içen saldırgan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak kendini ihbar etti. Polisin gözaltına aldığı Z.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.