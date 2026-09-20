Eşini öldüren şüpheli, rastgele ateş açarak 3'ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

Şahinbey ilçesinin 60.Yıl Mahallesi'nde Harun K. (32) ile eşi Merve K. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun K., evdeki pompalı tüfekle eşine ateş etti.

Olayın ardından evden çıkan şüpheli, elindeki tüfekle rastgele ateş etmeye devam etti. Bu sırada sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) açılan ateş sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kocası tarafından vurulan 2 çocuk annesi Merve K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Harun K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralanan bir kadın ile üç çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Eşi tarafından öldürülen Merve K.'nin cenazesi ise olay yerindeki işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.