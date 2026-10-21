Eşini ve tartışmayı ayırmaya çalışan genci vurdu: Ormanda yakalandı

Zonguldak 'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) ile tartışmaya müdahale eden Emre Ç.'yi (27) silahla ağır yaralayıp kaçan Ercan D. (48), polis ekiplerince ormanlık alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinin Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Ercan D. ile boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Burçin D. arasında tartışma çıktı.

Mahalle sakinlerinden Emre Ç.'nin de tartışmaya müdahale etmesi üzerine Ercan D., silahla eşine ve Emre Ç.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan Emre Ç., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burçin D.'nin ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan Ercan D., polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



5 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ORMANLIK ALANDA SAKLANIRKEN BULUNDU

Saldırının ardından şüphelinin izini süren Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin olay yerine Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gizlendiğini belirledi. Olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda yakalandı.

Polis ekiplerinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüpheli Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli önleyici tedbir kararı bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.