Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde doktoru ve adli tıp görevlilerine dava
02.10.2026 10:47
Son Güncelleme: 02.10.2026 10:49
Eski bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada doktoru Nurettin Demirkol tutuklanmıştı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoglun'un ölümüyle ilgili soruşturmada, eski doktoru ile Adli Tıp Kurumu görevlilerine dava açıldı.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Denizoglun'un özel doktoru Nurettin Demirkol ile birlikte üç Adli Tıp Kurumu görevlisi ve iki şüphelinin adı geçiyor.
DOKTORU İLE ATK GÖREVLİLERİNE DAVA
İddianamede, eski bakanın özel doktoru Nurettin Demirkol'a yalan tanıklık suçlaması yöneltildi. Demirkol, 4 Eylül'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı .
Eski bakanın ölümüyle ilgili İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. isimli Adli Tıp Kurumu görevlilerine ise resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi.
A.G.D.K. ile H.T.K. isimli iki şüpheli hakkında ise suç delillerini yok etme suçundan dava açıldı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.
ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ YENİDEN SORUŞTURULUYOR
Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik soruşturma, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un dosyasının da yeniden açılmasına neden olmuştu .
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla, eski bakan Denizolgun'un mezarında 19 Eylül günü feth-i kabir işlemi yapılmıştı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alınmıştı .
Eski bakan Denizolgun, 2016 yılında Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. O dönemde ölüme ilişkin başlatılan soruşturmada Denizolgun'un ölümü doğal ölüm şeklinde raporlandırılmıştı. Söz konusu soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş, dosya kapatılmıştı.
Devam eden süreçte, doğal ölüm raporunu hazırlayan doktorlar FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı.