Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde doktoru ve adli tıp görevlilerine dava

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun 'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakan Denizolgun'un ölümüyle ilgili iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Denizoglun'un özel doktoru Nurettin Demirkol ile birlikte üç Adli Tıp Kurumu görevlisi ve iki şüphelinin adı geçiyor.

DOKTORU İLE ATK GÖREVLİLERİNE DAVA

İddianamede, eski bakanın özel doktoru Nurettin Demirkol'a yalan tanıklık suçlaması yöneltildi. Demirkol, 4 Eylül'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı .

Eski bakanın ölümüyle ilgili İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. isimli Adli Tıp Kurumu görevlilerine ise resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi.

A.G.D.K. ile H.T.K. isimli iki şüpheli hakkında ise suç delillerini yok etme suçundan dava açıldı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.