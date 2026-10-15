Eski eşini eşarpla boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da eski eşi Hanım Biçer'i (30) eşarpla boğarak öldüren Hızır Çelik (33), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Olay, 11 Eylül 2025'te saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Olaydan bir hafta önce yeni bir eve taşınan 2 çocuk annesi Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, Biçer'i eşarpla boğdu, ardından yüzünü yastıkla kapattı.

Olaydan yaklaşık 3 saat sonra evden ayrılan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra Biçer'in kardeşini telefonla arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" dedi ve telefonu kapattı. Bunun üzerine Biçer'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbarın ardından adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Biçer'in cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olan Hızır Çelik'in ilk ifadesinde, eski eşinin kendisinden para istediğini ve yeniden görüştüklerini ailesine söylemekle tehdit ettiğini öne sürdüğü, bu nedenle çıkan tartışma sırasında Biçer'i öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çelik, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan Hanım Biçer'in son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Hanım Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra Hızır Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Hızır Çelik hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından iddianame hazırlandı.

SANIK: CİNAYET İŞLEMEDİM

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hızır Çelik, müştekiler Resul Biçer ile Recep Biçer ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Hızır Çelik, "Cinayet işlemedim, işlemek isteseydim ilk gün gerçekleştirirdim. Boşandıktan sonra ben kendimi hayat kadını gibi hissedip ona göre yaşıyordum, korktuğum için 6-7 ay öyle yaşamaya çalıştım. Çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyordum. Hanım’ın ailesiyle baş etmek mümkün değil, 'boşanma, öldür' dediler. 8 ay boyunca kaçmaya çalıştım, çocuklarımı korumak için her şeyi yaptım. Birini öldürmek istesem inşaat işi yapıyordum, bir yere götürür öldürürdüm" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hızır Çelik'i ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

'VİCDANIMIZ RAHATLADI'

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, "Bir önceki celsede mütalaa verilmişti. Mütalaa doğrultusunda haksız tahrik indirimi uygulanmadan emsal niteliğinde bir karar aldık. Bu kararın diğer cinayet dosyalarında da uygulanmasını istiyoruz. Her ne kadar fazlasıyla haksız tahrik indiriminden faydalanmak için maktullere iftiralar atılmış olsa da bu dosyada bunu görmedik. Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Her ne kadar ölen geri gelmese de vicdanımız rahatladı" dedi.