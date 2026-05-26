Eski eşinin evini kundakladı
26.05.2026 04:22
İnegöl'de gece yarısı molotof kokteyliyle kundaklanan evde kombi patladı, yangın çıktı. Polis olayın şüphelisi eski eş Ferhat G.'yi arıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Mukaddes U.'nun evi kundaklandı.
Olay, gece yarısı Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.
İddiaya göre Mukaddes U.’nun eski eşi Ferhat G. ateşe verdiği benzin dolu şişeyi mutfak camını kırdığı eve atarak kaçtı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, evdeki kombi patladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.