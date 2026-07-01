Eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi, ilk paylaşımını yaptı

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Karaarslan'a uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek suçlamaları yöneltilmişti .

Karaarslan savcılıktaki ifadesinde Instagram paylaşımları için "Müstehcenlik değil, sistem tamamen karşılıklı rızaya dayanıyor." diyerek kendini savunmuştu.

“ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN”

Tutuklanan Karaarslan, bir sosyal medya paylaşımıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Beyaz kalp ve güvercin emojisi paylaşan Karaarslan, "Allah kimseyi düşürmesin." notuyla bir paylaşım yaptı.