Eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi, ilk paylaşımını yaptı
01.07.2026 09:17
Karaarslan, Instagram'da binlerce aboneye ulaşmıştı.
Hakemlikten men edildikten sonra Instagram'da içerik üreticisi olan ve uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Elif Karaarslan tahliye edildi.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Karaarslan'a uyuşturucu kullanmak, bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek suçlamaları yöneltilmişti .
Karaarslan savcılıktaki ifadesinde Instagram paylaşımları için "Müstehcenlik değil, sistem tamamen karşılıklı rızaya dayanıyor." diyerek kendini savunmuştu.
“ALLAH KİMSEYİ DÜŞÜRMESİN”
Tutuklanan Karaarslan, bir sosyal medya paylaşımıyla tahliye edildiğini duyurdu.
Beyaz kalp ve güvercin emojisi paylaşan Karaarslan, "Allah kimseyi düşürmesin." notuyla bir paylaşım yaptı.
Karaarslan'ın tahliye sonrası yaptığı ilk paylaşım.
HAKEMLİKTEN MEN EDİLDİ, İÇERİK ÜRETİCİSİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Elif Karaarslan hakkında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine idari bir soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma sonucunda Karaarslan'ın hakemlikten ömür boyu men edilmesi kararlaştırılmıştı.
İddiaları reddeden Karaarslan hukuk mücadelesi başlattığını söyleyip konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacağını açıklamıştı.
Hakemlikten men edilen Karaarslan, Instagram'da içerik üreticisi olarak paylaşımlar yapmaya başlamıştı .
Instagram'da 25 bin 600 aboneye ulaşan eski hakem, bu üyelerin her birinden 79,90 lira abonelik ücreti alıyordu.