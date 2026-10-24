Eski kulüp yöneticisi sopalı saldırıya uğradı
24.10.2026 15:16
Olay sırasında yaşananlar ise Talat B.’nin yakını olan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisini bıçaklayıp döven Şanlıurfaspor eski yöneticisi Talat B., dayak yiyen T.B.'nin yakınları tarafından saldırıya uğradı.
Paşabağı Mahallesi’ndeki bir otoparkta Talat B., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan T.B.yi bıçakla yaralayıp tekme tokat dövdü.
T.B.’nin yakınları ise Talat B.’yi Zafer Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı.
Çevresini saran kişilerden kurtulmaya çalışan Talat B., yanında bulunan tabancayla ateş etti. Karşı tarafın da silahla karşılık vermesi üzerine Talat B., çöp konteynerinin arkasına sığındı.
Bu sırada elinde sopa bulunan bir kişi, çöp konteynerini tekmeleyerek Talat B.’nin üzerine devirdi. Ardından sopayla saldıran kişi ve beraberindekiler, Talat B.’yi dakikalarca dövdü.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Talat B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Talat B.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Talat B.’nin Şanlıurfaspor’un eski kulüp başkan yardımcısı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.