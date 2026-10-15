Eskişehir'de arkadaşının av tüfeğiyle ölümünden yargılanıyordu. 15 yaşındaki sanığa 15 yıl hapis

Eskişehir 'de 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt'un evde av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin davada, tutuklu yargılanan aynı yaştaki M.F.Y., indirimlerin ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, karar duruşmasındaki son sözünde, "Bünyamin'i bilerek öldürseydim 4 ay boyunca kefeniyle dolaşmazdım" dedi.

Olay, 19 Mart'ta İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Evdeki av tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden vurulan 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanan lise birinci sınıf öğrencisi M.F.Y. (15) hakkında, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık M.F.Y., hayatını kaybeden Bünyamin Bozkurt'un ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak ifade veren 112 Acil Sağlık görevlisi, ihbar üzerine gittikleri evde yerde yatan yaralı bir çocukla karşılaştıklarını anlattı. Sağlık görevlisi, "İçeri girdiğimizde yerde yatan bir yaralı gördük. Çocuğa müdahale ettik. Yanındaki çocuk panik halindeydi. 'Ben taşıyayım, ben indireyim' gibi heyecanlı hareketleri vardı. Biz kendisini oradan uzaklaştırdık" dedi.



“TÜFEĞİN MEKANİK YAPISI BOZUKTU, OLAY KAZA NETİCESİNDE GERÇEKLEŞTİ”



Duruşmada söz alan katılan vekili, sanığın tüfeği bilerek doldurup ateş ettiğini ve maktulü hedef aldığını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki savunmalarında, olayın bir kaza sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Kriminal raporlarda tüfeğin mekanik yapısının bozuk olduğunun ve sarsılma durumunda tetik çekilmeksizin ateş alabileceğinin tespit edildiğini vurgulayan avukatlar, sanığın olay sonrası 112'yi aratması, yaraya havluyla tampon yapması ve arkadaşını sırtında taşımak istemesinin kasıt olmadığını gösterdiğini söyleyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

“4 AY BOYUNCA KEFENİYLE DOLAŞMAZDIM”

Karar öncesi son sözü sorulan suça sürüklenen çocuk M.F.Y., "Efendim, ben Bünyamin'i bilerek öldürseydim 4 ay boyunca kefeniyle dolaşmazdım. Ben öyle bir insan değilim. Okulda bile kavgaya karışmışlığım yoktur. Biz çok yakın arkadaştık, böyle olmasını asla istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk M.F.Y.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olay tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunması ve takdiri indirim nedenleri uygulanarak cezası 15 yıl hapis cezasına indirildi. Heyet, istinaf yolu açık olmak üzere sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.