Eskişehir 'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflardan birinin tabancayla ateş açması sonucu karşı gruptan iki kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.