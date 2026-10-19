Eskişehir’de sokak ortasındaki cinayete ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Olay, önceki gece Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Çelik ile Muratcan Altun arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çelik, yanındaki pompalı tüfekle Altun'u kovalayıp ateş etti ve göğsünden vurularak ağır yaraladı.

Şüpheli Çelik kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muratcan Altun, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen ambulansta hayatını kaybetti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Çelik’in olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinde olduğunu tespit etti.

Eve düzenlenen operasyonla yakalanan Çelik, gözaltına alındı. Pompalı tüfek de evinde yapılan aramada ele geçirildi. Çelik’in yanı sıra olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan Abdülkadir Çelik ve 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi.