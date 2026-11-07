Esnaf, komşusunu pompalı tüfekle vurdu. "Şakalaşıyorduk"

Olay, Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlikçi dükkanında yaşandı.

İş yeri sahibi Hakkıhan G. ile yan dükkanda esnaflık yapan Emirhan Kabanlı, Kabanlı'nın içeri girmesinin ardından gülerek sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra dükkandan ayrılmak üzere kapıya yönelen Kabanlı'ya, Hakkıhan G. boş olduğunu söylediği pompalı tüfeği doğrultup tetiği çekti.

Tüfeğin ateş almasıyla Kabanlı, karnından vurularak yaralandı.



Kapının önüne düşen Kabanlı’nın yardımına Hakkıhan G. ve bölgedeki diğer esnaf arkadaşları koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabanlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Hakkıhan G.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hakkıhan G., sorgusu için Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin kapısının önünde bekleyen Emirhan Kabanlı'ya, Hakkıhan G.’nin pompalı tüfeği doğrultması ve tetiğe basmasıyla Kabanlı'nın yere yıkıldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.